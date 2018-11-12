أبوالغيط يدعو الأطراف الليبية إلى التوافق

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، الأطراف الليبية إلى التوافق حول الاستحقاقات والخطوات السياسية والدستورية والانتخابية، التي يتطلع إليها الشعب الليبي، لإخراج ليبيا من أزمتها الراهنة، ووضع حد لحالتي الانسداد السياسي والانقسام التي تعاني منهما البلاد.

وطالب «أبوالغيط» كل القيادات والمؤسسات الليبية بالانخراط، وبحسن نية، في المسار السياسي الذي يرعاه المبعوث الأممي غسان سلامة، لاستكمال المرحلة الانتقالية عبر توحيد المؤسسات الاقتصادية والمالية المنقسمة، وإنفاذ الترتيبات الأمنية التي تحول دون تجدد الاشتباكات المسلحة في العاصمة طرابلس، والتوصل إلي حل دائم وجذري للتهديد الذي تمثله المجموعات والميليشيات المسلحة التي تعمل خارج سلطة الدولة.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، محمود عفيفي، في بيان صحافي، أمس، بأن أبوالغيط أعرب عن أمله في أن يتوافق الأشقاء الليبيون على خريطة طريق مكتملة، لتهيئة الأجواء السياسية والأمنية المطلوبة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المنتظرة، على أسس قانونية ودستورية سليمة، وفي إطار خطة العمل المعدلة التي أعلن عنها المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن.

وأضاف المتحدث أن أبوالغيط جدد التزام الجامعة العربية بمرافقة الأطراف الليبية في هذه المسيرة حتى نهايتها، بما في ذلك من خلال مساندة المبادرة التي يرعاها المبعوث الأممي لعقد ملتقى وطني جامع لليبيين مطلع العام المقبل.