عون: سيتم إيجاد حلّ لتعقيدات تشكيل الحكومة اللبنانية

المصدر: بيروت - رويترز

قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، أمس، إنه سيتم إيجاد حل لتعقيدات تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، بعد أكثر من ستة أشهر على الانتخابات البرلمانية.

وقال عون إنه لن يدخر أي جهد لحل المشكلة.

ونقل بيان صادر عن رئاسة الجمهورية عن عون قوله: «لن نترك جهداً إلا وسنبذله في هذه المرحلة، من أجل حلّ تعقيدات تشكيل الحكومة، وهذا يتطلب شجاعة وصبراً لنصل إلى الخواتيم»، وأضاف «وبالنتيجة فإننا سنجد الحل، لأن الانتظار خسارة للوقت».

وجاءت تصريحات عون خلال اجتماعه مع بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والإسكندرية وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك، البطريرك يوسف العبسي، على رأس وفد من سينودس أساقفة كنيسة الروم الكاثوليك في لبنان والمنطقة وبلاد الانتشار.

ويحاول رئيس الوزراء المكلف، سعد الحريري، تشكيل حكومة منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو الماضي.

وفي وقت لا يمانع الحريري مطلب «حزب الله»، فإنه يرفض رفضاً كاملاً أن تأتي مسألة تمثيلهم من حساب الوزارات المخصصة لـ«تيار المستقبل».

أما أحد الحلول المطروحة حالياً لحل هذه العقدة، هو أن يستغني رئيس الجمهورية عن وزير سني من حصته في الحكومة، وأن يستبدله بنائب سني تابع لـ«قوى 8 آذار».