بالصور.. ترامب يلعب مع الأطفال احتفالاً بـ"الهالوين"

المصدر: ترجمة: شريف مهدي

احتفل الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا بـ"عيد الهالوين" داخل البيت الأبيض، وقام ترامب باللعب مع مجموعة من الأطفال ووزع الحلوى عليهم لإسعادهم.

وحسبما ذكر موقع "بيزنس إنسايدر"، اليوم الاثنين، فإن ترامب وميلانيا لم يرتديا ملابس تنكرية، لكن طغت عليهما الابتسامات وتجاذبا أطراف الحديث وقاما بالتقاط الصور مع الأطفال وهما يوزعان الحلوى عليهم من سلال الخوص، أمس الأحد، خلال الحفل الذي حضرته عائلات رجال عسكريين، وأطفال محليون ارتدوا أزياء مثل الأبطال الخارقين والديناصورات ومصاصي الدماء.

ولم يدل ترامب بأي تصريحات خلال هذا الحدث، الذي جاء بعد يوم واحد فقط من مقتل 11 شخصا في إطلاق نار داخل معبد يهودي في مدينة بيتسبرغ بولاية بنسيلفانيا.

وتعاقبت الإدارات الرئاسية في البيت الأبيض على الاحتفال بـ"الهالوين"، وتم تزيين المبنى، أمس، بمجسمات لـ"القرع" و"بالات القش"، كما عزفت فرقة سلاح الجو الأميركي أنواع مختلفة من الموسيقى تتماشى مع الاحتفال.



