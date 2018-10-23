مستوطنون يحتشدون في «الخان الأحمر».. وفلسطينيون يتصدون للاقتحام

المصدر: القدس المحتلة - وفا

احتشد عشرات المستوطنين بينهم عضو «الكنيست» المتطرف يهودا غليك، أمس، قبالة مدخل قرية الخان الأحمر وسط حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مطالبين حكومتهم بالإسراع في هدم القرية، مرددين شعارات عنصرية.

وفي الوقت ذاته، احتشد عشرات المواطنين الفلسطينيين عند المدخل، للتصدي لأي محاولة اقتحام، مرددين شعارات رافضة لجرائم الاحتلال وانتهاكاته المستمرة.

وفي سياق متصل، أكد منسق حملة «أنقذوا الخان الأحمر» في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، عبدالله أبورحمة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت مجموعة من الصحافيين الأوروبيين المعروفين من دخول القرية، واقتادتهم إلى مدينة القدس المحتلة بعد أن قصدوا دخول القرية قادمين من مدينة أريحا.

وأضاف أن «سلطات الاحتلال تسعى إلى التعتيم على جرائمها في الخان، بعدما أدان العالم بأسره قرار حكومة الاحتلال بهدم القرية».

بدوره، قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وليد عساف: «أضع اليوم بين يدي العالم كله، مشهد التطرف والعنصرية والجريمة التي يقودها المتطرف غليك، ومشهد السلام الذي تجسد في قراءة رجال دين مسيحيين لآيات من الإنجيل وأدعية خلال زيارتهم الخان الأحمر».

واعتبر عساف تعدد الصيغ الصادرة عن حكومة الاحتلال تجاه قرارها بهدم الخان الأحمر والتراجع عنه، يعكس تخبطاً مردّه رفض العالم كله لجرائم الاحتلال، مؤكداً صمود المرابطين في الخان الأحمر، واستمرار السعي لبناء المدارس والمساكن وإقرار مخطط هيكلي للقرية.