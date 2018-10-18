ميركل وماكرون يفاجئان رواد مقهى في بروكسل بتناول «البطاطا»

المصدر: بروكسل - رويترز

فاجأت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رواد مقهى في بروكسل توجها إليه مع زعيمي بلجيكا ولوكسمبورج في ساعة متأخرة الليلة قبل الماضية بعد قمة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتجاذبت ميركل وماكرون أطراف الحديث وصافحا السياح ورواد مقهى جران بلاس مع مضيفهما رئيس وزراء بلجيكا شارل ميشيل، ورئيس وزراء لوكسمبورج إجزافيه بيتل الذي قال إنه دفع ثمن المشروبات احتفالا بانتخابه رئيسا للوزراء لفترة ولاية أخرى يوم الأحد.

وقال بيتل، اليوم، لدى وصوله لحضور اليوم الثاني من القمة «كان ذلك لطيفا جدا... نحن أيضا بشر»، وأشار إلى أن ذلك أعطاهم الفرصة للحديث أثناء تناول البطاطا (البطاطس) اللذين تشتهر بهما بلجيكا.

وقال مساعد لماكرون إن الرئيس الفرنسي كان يسير مع ميركل أمس عائدين إلى الفندق بعد القمة حين جاءته رسالة نصية تدعوه لتناول مشروب في مقهى قريب. وأضاف «جاء ذلك بوحي اللحظة... وكان مريحا للأعصاب».

والتقط صحافي أوكراني صورا للرباعي الأوروبي وهم في المقهى، وكتب على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يقول إنه تحدث مع مجموعة من الرواد تكلموا مع ميركل وسألوها عن خروج بريطانيا من الاتحاد، فردت قائلة «أرجوكم.. إنها أمسية رائعة، دعونا لا نفسدها».