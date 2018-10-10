رئيس الوزراء العراقي يطلق موقعاً إلكترونياً بحثاً عن وزراء

المصدر: بغداد - أ.ف.ب

أطلق رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبدالمهدي، أمس، موقعاً إلكترونياً يمكن العراقيين لمدة يومين من تقديم طلب ترشيح لمنصب وزير في الحكومة المقبلة، في خطوة غير مسبوقة.

وسيكون أمام عبدالمهدي، المستقل الذي كلف تشكيل الحكومة في الثاني من أكتوبر الجاري، حتى الأول من الشهر المقبل لإنجاز ذلك في المهل الدستورية، وهي مهمة تبدو شاقة وسط سعي ائتلافات عدة داخل البرلمان إلى تقديم نفسها كالأكثر حضوراً، وبالتالي الأحق في تمثيل أكبر.

ولهذا الغرض، بدأ الموقع الإلكتروني استقبال الطلبات أمس، ويستمر حتى بعد ظهر غد.

وعند البدء بعملية التسجيل، يطلب الموقع من المتقدم تسجيل بياناته الشخصية، إضافة إلى توجهاته السياسية واسم حزبه إن وجد، والوزارة التي يرغب في الترشح لقيادتها.

وبعد ذلك، على المرشح تقديم مؤهلاته الجامعية أو ما يعادلها، وهي إلزامية للترشح، ومن ثم الوظائف التي عمل بها خلال السنوات الماضية.

وقبل تثبيت البيانات، يخصص الموقع مساحة كتابة إلزامية أيضاً للمتقدم، عليه من خلالها أن يوضح رؤيته «لأهم المشكلات التي يواجهها القطاع المستهدف أو الوزارة (التي تقدم إليها) والحلول العملية المقترحة للتنفيذ»، وأيضاً رؤيته «لمواصفات وسلوكيات القائد الناجح وكيفية إدارة الفرق بطريقة فعالة، مع أمثلة حقيقية».