أهالي مختطفي السويداء يعلقون اعتصامهم

المصدر: دمشق - د.ب.أ

علق أهالي المختطفين من قبل مسلحي تنظيم «داعش» في محافظة السويداء جنوب سورية اعتصامهم أمام مبنى المحافظة لمدة 48 ساعة.

وقال أهالي المعتصمين، في بيان صحافي: «من أجل قطع الطريق أمام أصحاب الفتن والصيادين بالماء العكر ووأد الفتنة في مهدها، وعدم النيل من قدسية قضيتنا وعدالتها نعلق اعتصامنا لمدة 48 ساعة».

وأكد الأهالي سلمية اعتصامهم البعيد عن السلاح، قائلين: «بعد انتهاء المدة المحددة سنعود إلى اعتصامنا بشكل سلمي ومدني خالٍ من مظاهر السلاح».

ودعا الأهالي الهيئات المحلية والدولية والمنظمات العالمية ومنظمات المجتمع الأهلي والمدني في الداخل والخارج إلى مساندة المعتصمين.

ويأتي تعليق الاعتصام بعد تهديدات قوات شيخ الكرامة بالسيطرة على مبنى محافظة السويداء، في حال لم تحل قضية المختطفات خلال 24 ساعة.

ويختطف تنظيم «داعش» 21 امرأة وثمانية أطفال، كما قتل سيدتين وشاباً من المختطفين خلال هجوم استهدف طريق السويداء الشرقي في يوليو الماضي.

وهدّد التنظيم بقتل بقية المختطفين إذا لم يتم الاستجابة لمطالبه وهي دفع فدية تقدر بنحو 30 مليون دولار، ووقف هجوم قوات النظام على ريف السويداء، وإطلاق سراح نساء معتقلات في سجون النظام السوري.