استقالة «مفاجئة» للسفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة

المصدر: واشنطن - وكالات

قدّمت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي التي تحظى برتبة وزير في الحكومة الأميركية استقالتها إلى الرئيس دونالد ترامب، كما أوردت وسائل إعلام أميركية اليوم.

واكتفت الناطقة باسم البيت الأبيض ساره ساندرز بالقول إنّ «الرئيس ترامب والسفيرة نيكي هيلي سيلتقيان في المكتب البيضاوي». من جهته كتب ترامب في تغريدة أنّ لديه «إعلاناً مهماً» بخصوص هيلي.

وجاءت استقالة هيلي المفاجئة بعد أن تعرضت مؤخرا لهجوم بعدما كشفته صحيفة «واشنطن بوست» من تبديدها لمصروفات حكومية على شراء ستائر خاصة بمقر إقامتها في نيويورك.