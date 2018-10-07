تحذير فلسطيني من خداع إسرائيلي في الخان الأحمر

المصدر: رام الله - معا

حذّرت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، من خديعة تعد لها الحكومة الإسرائيلية في ما يخص قرية الخان الأحمر.

جاء هذا التحذير عقب قيام وفد رفيع من الدائرة بزيارة إلى قرية الخان الأحمر، والاطلاع على ظروف السكان، والتعديات التي تقوم بها إسرائيل تمهيداً لمهاجمة القرية وهدمها بغطاء مما يسمى المحكمة العليا الإسرائيلية.

وقال وكيل دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية حسام عرفات، إن قوات الاحتلال الإسرائيلية قامت بإغلاق مدخل القرية الرئيس بالقطع الإسمنتية، وأغرقت أجزاء من الخان بالمياه العادمة.

ودعا عرفات جميع الفعاليات والهيئات التضامنية المحلية والدولية إلى الوجود الدائم في القرية، وتفويت الفرصة على ما تعدّ له سلطات الاحتلال من خطط للانقضاض على الخان الأحمر وهدمه وتهجير سكانه.

كما دعا وزارة التربية والتعليم إلى وضع خطة وبرامج توعوية للطلبة، لرفع وتعزيز إمكاناتهم الثقافية، ووعيهم بقضايا شعبهم وحقوقه، وانتهاكات الاحتلال لهذه الحقوق.