قتيل و18 مصاباً في هجومين شمال بغداد

المصدر: بغداد - وكالات

قالت الشرطة العراقية، إن شخصاً على الأقل قتل وأصيب 14، عندما انفجرت عبوة ناسفة بدائية الصنع في حافلة تقل عمالاً عند مصفاة نفطية صغيرة بشمال العراق.

وأضافت الشرطة في بيجي أمس، أن الحافلة كانت عند مصفاة الصينية قرب أكبر مصفاة عراقية للنفط في بيجي في محافظة صلاح الدين عندما انفجرت.

وقالت مصادر أمنية إن ثلاثة مدنيين وشرطياً أصيبوا في واقعة منفصلة عندما انفجرت سيارة متوقفة في سوق بمدينة الفلوجة في محافظة الأنبار.

من جهة أخرى، حذّر المجلس العشائري في البصرة، الكتل السياسية والأحزاب من مغبة تشكيل حكومة محاصصة كسابقاتها، مؤكداً أن الشعب العراقي لن ينتظر أربع سنوات أخرى من الفشل والفساد والهدر وسيقول كلمته بقوة.

وذكر بيان للمجلس الذي يضم أغلبية عشائر البصرة، أمس، أن المجلس وجه دعوته لكل الكتل السياسية والأحزاب والشخصيات، وكذلك الرئاسات الثلاثة (البرلمان، والجمهورية، والحكومة)، ودعاهم إلى الابتعاد عن فرض حلول التسوية السياسية المريضة.

وطالب المجلس العشائري في البصرة باعتماد نهج جديد في تسمية الوزراء ضمن جدول زمني مشروط ببقائهم واستمرارهم.