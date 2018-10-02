برهم صالح رئيساً للعراق.. وتكليف عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة

المصدر: متابعات موقع الإمارات اليوم

انتخب البرلمان العراقي مساء اليوم مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني، برهم صالح، رئيساً للعراق، في جلسة سرية، وبحضور 302 نائب من أصل 329، في الجولة الثانية التي حصل فيها صالح على أغلبية 219 مقابل 22 صوتاً لمنافسه فؤاد حسين.

وتعهد صالح أثناء أدائه اليمين بحماية وحدة العراق وسلامته. ‭‭ ‬‬ونقل التلفزيون الرسمي عن النائب ريبوار طه من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي رشح صالح قوله إنه يوم مشهود بالنسبة للعراق.

وقال عضوان بمجلس النواب العراقي إن الرئيس العراقي المنتخب، اختارعادل عبد المهدي رئيسا للوزراء وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

وبموجب الدستور العراقي فإن أمام عادل عبد المهدي 30 يوما لتشكيل حكومة وتقديمها للبرلمان للموافقة عليها.

وجاء اختيار صالح لعادل عبد المهدي بعد أقل من ساعتين من انتخابه رئيسا.

وكان قد انسحب أربعة مرشحين في الجولة الأولى، ليبقى 20 مرشحاً في حلبة المنافسة للوصول إلى منصب رئاسة العراق.

ويشار إلى أن المرشحين المنسحبين هم: عبد اللطيف جمال رشيد وعمر البرزنجي وسليم همزة وعبد الكريم عبطان، الذين رشحوا بصورة مستقلة بعيداً عن الأحزاب التي ينتمون إليها.