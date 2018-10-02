صاروخ إيراني يضرب أرضها

المصدر: عواصم - وكالات

تداول مغرّدون على موقع «تويتر» صوراً قالوا إنها تظهر الآثار الناجمة عن سقوط أحد الصواريخ التي أطلقتها إيران على سورية، في الأراضي الإيرانية، ونقلت «سكاي نيوز عربية» عن حساب يدعى «باباك تاغفي» أن الحرس الثوري الإيراني استولى على المليارات من ميزانية الجيش، تحت مزاعم تطوير المنظومة الصاروخية ولاسيما صواريخ «قيام 1»، إلا إنها ليست فعالة، وتستمر في السقوط قبل الوصول إلى هدفها.

ولفت الحساب إلى أن وكالة أنباء فارس الإيرانية، حاولت التغطية على فشل «الحرس الثوري الإيراني»، فنشرت فيديو توضيحياً يزعم أن الجسم الذي سقط في إيران ليس إلا خزان الوقود المتصل بالصاروخ.

وفي منتصف أغسطس الماضي، أعاد فريق التواصل الإلكتروني، التابع للخارجية الأميركية، نشر فيديو على «تويتر» كان قد نشره الإعلام الإيراني لتجربة صاروخ بالستي جديد، أعلنت عنه إيران، يسمى «فاتح مبين»، وادعت إيران أن الصاروخ وصل إلى الهدف، لكن فريق التواصل الأميركي قال: «بنظرة فاحصة لا تجد صاروخاً قادماً نحو الهدف، بل مجرد تفجير موضعي، النظام في إيران لا يكف عن سياسات الخداع، ويستمر في استعراضات مضحكة».