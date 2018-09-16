قرقاش يدعو إلى وضع حدّ لتجاوزات قناة «حزب الله» ضد الخليج وقادته

المصدر: دبي وبيروت - الإمارات اليوم ود.ب.أ

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، هو رمز خليجي رسمي وشعبي، والتطاول على شخصه من قبل قناة «حزب الله» يؤكد أنه آن الأوان لوضع حدّ لهذه التجاوزات ضد الخليج وقادته.

وقال قرقاش في تغريدة أمس، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أمير الكويت رمز خليجي رسمي وشعبي، وهو الذي تميّز بمواقفه الاستثنائية والتطاول على شخصه من قبل قناة حزب الله يؤكد ضرورة التزام لبنان بسياسة النأي بالنفس».

وتابع: «آن الأوان لوضع حدّ لهذه التجاوزات ضد الخليج وقادته من قلّة تغلّب مصلحة طهران على بيروت».

وفي بيروت، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، خلال لقائه سفير الكويت في لبنان عبدالعال القناعي أمس، رفضه أي تطاول على دولة الكويت وأميرها، مشيراً إلى أن القضاء اللبناني يحقق في ما حصل.

وأكّد الحريري خلال اللقاء «رفضه لأي تطاول على الكويت وأميرها الذي نكن له كل احترام وتقدير، ونحفظ له في قلوبنا مكانة خاصة لما له من تاريخ مشرف في الوقوف إلى جانب اللبنانيين في السراء والضراء».