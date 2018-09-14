سيدة فرنسا الأولى تشارك في مسلسل كوميدي

المصدر: المصدر: باريس - د ب أ

تشارك بريغيت ماكرون، زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كضيفة في الحلقة القادمة من المسلسل التلفزيوني الكوميدي «فيستيير» (ومعناه غرف تغيير الملابس).

وذكرت قناة «فرانس 2» في مقطع فيديو قصير أمس أن بريغيت (65 عاما) ستجسد شخصيتها في حلقة السبت من المسلسل.

وتركز حلقات المسلسل ومدتها دقيقتان ونصف الدقيقة على الرياضيين المعاقين في نادٍ للسباحة.

وقال مخرج المسلسل، آدا آبديلي، وهو أحد الممثلين فيه أيضا: «نعلم أنها من أشد المعجبين بالمسلسل، لذلك قلنا لأنفسنا، لأنها تحب ذلك، سنطلب منها أن تؤدي معنا».

وفي مقطع الفيديو، ظهرت بريغيت ماكرون مرتدية نفس الزي الأزرق الفاتح الذي ارتدته في مراسم تنصيب زوجها في مايو من العام الماضي، وقالت إن لديها موهبة مسرحية.

وعملت السيدة الأولى الفرنسية معلمة في مدرسة ثانوية في أميان، وكانت تتولى الإشراف على فرقة مسرحية آنذاك، والتقت إيمانويل ماكرون في تلك المدرسة بينما كان لا يزال تلميذًا.