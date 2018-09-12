32 قتيلاً بهجوم انتحاري استهدف متظاهرين في أفغانستان

المصدر: جلال آباد - أ.ف.ب

هزت سلسلة اعتداءات، أمس، شرق أفغانستان ما أسفر عن سقوط 33 قتيلاً على الأقل بينهم 32 في صفوف متظاهرين، قرب الحدود الباكستانية، في تصاعد للعنف يضرب البلاد ويقوّض الآمال في إطلاق مباحثات سلام وإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة.

ووقع الاعتداء الأكثر دموية قرب الحدود بين أفغانستان وباكستان، حين فجّر انتحاري نفسه وسط حشد من المتظاهرين على بعد 70 كلم من مدينة جلال آباد.

وكان المتظاهرون يغلقون طريقاً سريعاً في ولاية ننغرهار، احتجاجاً على تعيين قائد محلي للشرطة، حسب ما أفاد الناطق باسم حاكم الولاية، عطاء الله خوياني.

وقال مدير أجهزة الصحة في ولاية ننغرهار، نجيب الله كماوال: «لقد تم نقل 32 جثة و128 مصاباً إلى مستشفياتنا»، وأكد المتحدث باسم حاكم الولاية، عطاء الله خوياني، هذه الحصيلة.

وغصّت مستشفيات جلال آباد بأشخاص مصابين أو آخرين هُرعوا إليها مع أقربائهم، وكان الجرحى يعالجون في الممرات.

ووقع الهجوم بعد ساعات من تفجيرين أمام مدرسة للبنات في مدينة جلال آباد عاصمة الولاية، أديا إلى مقتل صبي وإصابة أربعة آخرين بجروح.

ودوى انفجار أول أمام مدرسة البنات، بحسب ما أفاد المتحدث باسم الحكومة المحلية.

ثم دوى انفجار ثانٍ حين اندفع طلاب مدرسة صبيان مجاورة إلى المكان، بحسب المصدر ذاته. وقال شهود إن الضحايا كانوا من هذه المجموعة من الطلاب.