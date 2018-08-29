الجيش المصري يقضي على 20 تكفيريا

المصدر: القاهرة-وام

اعلنت القوات المسلحة المصرية القضاء على 7عناصر تكفيرية شديدة الخطورة بالمنطقة الصحراوية غرب البلاد وذلك من خلال هجمة قامت بها القوات الجوية وتبعها قيام قوات مكافحة الإرهاب بدفع الدوريات لتمشيط وتطهير المنطقة من العناصر الإرهابية.

كما اعلنت القضاء علي 13 فردا تكفيريا خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات أثناء عمليات التمشيط والمداهمة بوسط وشمال سيناء ، والقبض علي 18 فردا من المطلوبين جنائياً والمشتبه بهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم .

وافاد بيان اصدرته القوات المسلحة المصرية اليوم انه تم ضبط عدد من الأسلحة مختلفة الأنواع والمعدات والذخائر والأحزمة الناسفة التى كانت بحوزتهم وتدمير سيارة دفع رباعى محملة بكميات من الأسلحة والذخائر ووكر عثر بداخله على كميات كبيرة من مواد الإعاشه وأجهزة إتصال لاسلكيه وعدد من دوائر النسف والتدمير وكتب تدعو للفكر التكفيرى ومبالغ مالية وملابس عسكرية .

كما قامت القوات بتدمير 18وكرا ومخبأ وملجأ للعناصر الإرهابية بشمال ووسط سيناء كما تم ضبط وتدمير 10 عربات و6 دراجات نارية بدون لوحات معدنية .

واشار البيان الى انه تم إكتشاف وتفكيك وتفجير 41 عبوة ناسفة بواسطة عناصر المهندسين العسكريين .