قوات الدفاع الجوي السعودي تدمر صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون باتجاه المملكة

المصدر: الرياض -وام

تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران باتجاه المملكة ودمرته.

و قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي إن قوات الدفاع الجوي للتحالف رصدت مساء اليوم إطلاق الصاروخ البالستي من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من محافظة "عمران" باتجاه أراضي المملكة.

و أوضح أن الصاروخ كان باتجاه مدينة "جازان " وتم اطلاقه بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضه وتدميره ولم ينتج عن اعتراضه أية إصابات.

و ذكر المتحدث أن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيا الحوثية المسلحة بقدرات نوعية في تحد واضح وصريح للقرار الأممي رقم "2216" والقرار رقم "2231" بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي وأن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفا للقانون الدولي والإنساني.