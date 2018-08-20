بوتين يرقص مع وزيرة خارجية النمسا في حفل زفافها

المصدر: فيينا - رويترز

رقص الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع وزيرة خارجية النمسا، كارين كنايسل، في حفل زفافها الذي حضره، أول من أمس، تلبية لدعوة قال منتقدوها إنها تضعف موقف الغرب ضد موسكو.

ووصل بوتين في سيارة حاملاً باقة زهور، ترافقه فرقة غنائية روسية للمشاركة في إحياء الحفل. وكان الرئيس الروسي توقف في فيينا لحضور الحفل في طريقه للقاء المستشارة، أنغيلا ميركل، قرب برلين.

وظهرت الوزيرة كنايسل (53 عاماً) في صور عدة وهي تبتسم مرتدية فستاناً أبيض طويلاً، وتتحدث مع بوتين أثناء رقصهما في الحفل الذي أقيم في إقليم ستيريا بجنوب النمسا، في حين كان بوتين يصغي باهتمام. وتزوجت الوزيرة من رائد الأعمال، فولفجانج مايلينجر.

وفاجأت دعوة بوتين كثيرين في فيينا وموسكو، خصوصاً في هذا التوقيت الذي يشهد خلافاً بين الاتحاد الأوروبي وروسيا بسبب ضمها شبه جزيرة القرم، وغيرها من القضايا.

وقال بوتين قبيل مباحثاته مع ميركل: «كانت رحلة طيبة، كانت زيارة خاصة».

ولم ترد من قبل تقارير بأن كنايسل صديقة مقربة من بوتين، لكن تعيينها في المنصب جاء من قبل حزب الحرية اليميني المتطرف، الذي يقيم علاقات مع حزب روسيا المتحدة الروسي، وفق اتفاق تعاون بينهما.

كما أن زعيم حزب الحرية ونائب المستشار النمساوي، هاينز كريستيان ستراتش، عبر عن دعم روسيا ودعا لرفع العقوبات عنها.

وقال المستشار النمساوي، زيباستيان كورتس، والمحافظون المهيمنون على السياسية الخارجية للبلاد إن موقف النمسا سيظل متماشياً مع اتجاه الاتحاد الأوروبي مع الإشارة إلى حياد النمسا عبر التاريخ، وعلاقاتها الدافئة مع روسيا. وكان كورتس حاضراً في حفل الزفاف.