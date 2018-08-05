روسيا تؤكد إرسال مقترحات إلى واشنطن حول عودة اللاجئين

المصدر: موسكو - أ.ف.ب

أكد الجيش الروسي، أمس، أنه بعث برسالة إلى الولايات المتحدة، الشهر الماضي، تتضمن اقتراحاً للتعاون في إعادة إعمار سورية وعودة اللاجئين إلى بلادهم، مؤكداً تقارير إعلامية بهذا الشأن.

وبعث رئيس أركان الجيش الروسي، الجنرال فاليري غيراسيموف، برسالة إلى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، الجنرال جوزيف دانفورد، يبدي فيها استعداد موسكو للتعاون مع واشنطن، في إزالة الألغام من البلد الذي مزقته الحرب، ومساعدة اللاجئين على العودة إلى ديارهم.

وعبرت روسيا عن غضبها، إثر نشر وسائل الإعلام هذه الرسالة.

واعتبرت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أنه «أمر مخيب للآمال أن يكون الجانب الأميركي غير قادر على الامتثال لاتفاق، حول عدم نشر محتوى الاتصالات إلا بعد موافقة الجانبين».

وأضافت أن رسالة غيراسيموف كانت في جزء منها «حول استعداد الجانب الروسي للعمل مع السلطات السورية، لتوفير ضمانات أمنية للاجئين في مخيم الركبان في منطقة التنف الخاضعة لسيطرة الولايات المتحدة، وتهيئة الظروف لعودتهم إلى مناطقهم».

كما اقترحت موسكو على البلدين «التنسيق» في إزالة الألغام، بما في ذلك من مدينة الرقة، و«معالجة القضايا الإنسانية الأخرى ذات الأولوية، من أجل عودة سريعة للسلم في سورية».