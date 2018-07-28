بناء 400 وحدة سكنية في مستوطنة «آدم» رداً على هجوم طعن

المصدر: تل أبيب - د.ب.أ

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، أنه أعطى تعليمات ببناء 400 وحدة سكنية في مستوطنة آدم الواقعة بالضفة الغربية، التي شهدت هجوم طعن نفذه شاب فلسطيني، أول من أمس. وقال في حسابه الرسمي على موقع «تويتر» «أفضل رد على الإرهاب هو توسيع الاستيطان في الضفة الغربية. وبناء عليه، أعطيت تعليمات (صباح أمس) بدفع خطة لبناء 400 وحدة سكنية في مستوطنة آدم والموافقة على الخطة في الأسابيع المقبلة»، حسبما ذكرت أمس صحيفة «يديعوت أحرونوت» في موقعها الإلكتروني.

وكان شاب فلسطيني قد اقتحم، أول من أمس، المستوطنة الواقعة في الضفة الغربية، وأصاب ثلاثة مستوطنين، قبل إطلاق النار عليه واستشهاده.

وتوفي أحد المصابين الإسرائيليين متأثراً بجراحه في وقت لاحق.

يأتي الحادث على خلفية الاشتباكات بين الفلسطينيين في قطاع غزة والقوات الإسرائيلية منذ انطلاق مسيرة العودة الكبرى في 30 من شهر مارس الماضي، ما أسفر عن مقتل 148 فلسطينياً وإصابة أكثر من 10 آلاف.