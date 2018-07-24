ترامب يحذر روحاني من تهديد واشنطن.. وبومبيو يشبّه قادة إيران بالمافيا

المصدر: واشنطن - وكالات

حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الليلة قبل الماضية، نظيره الإيراني حسن روحاني من تداعيات «لم يختبرها سوى قلة عبر التاريخ»، رداً على تصريحات نارية وجهها روحاني، فيما قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إن «إيران تدار من شيء يشبه المافيا وليس حكومة»، مشيراً إلى ما وصفه بأنه ثراء فاحش وفساد بين زعماء إيران.

وفي رسالة مباشرة إلى روحاني، كتب ترامب في تغريدة بالأحرف الكبيرة على «تويتر»: «إياك وتهديد الولايات المتحدة مجدداً، وإلا ستواجه تداعيات لم يختبرها سوى قلة عبر التاريخ». وتابع رده الذي كتبه بالكامل بالأحرف الكبيرة «لم نعد دولة يمكن أن تسكت عن تصريحاتك المختلة حول العنف والقتل. كن حذراً».

بدوره، قال بومبيو في كلمته أمام الجالية الإيرانية «لسنا خائفين من أن نستهدف النظام على أعلى مستوى». وأضاف أن واشنطن تأمل أن تخفّض كل دول العالم وارداتها من النفط الإيراني إلى «أقرب نقطة ممكنة من الصفر» بحلول الرابع من نوفمبر، محذراً الدول التي لن تلتزم بتعرّضها لعقوبات أميركية. وفي وقت لاحق، قال ترامب، أمس، إنه لم يتنازل عن أي شيء خلال القمة التي عقدها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لكنه ظل على غموضه في ما يتعلق بتفاصيل الاجتماع الذي جمعهما في هلسنكي.