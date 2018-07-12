هاتف أوغلو يجمع قادة ب«الناتو» في نصف نهائي المونديال

المصدر: متابعات موقع الإمارات اليوم

تابع عدد من زعماء الدول الأعضاء بحلف شمال الأطلسي«ناتو»، الدقائق الأخيرة من المباراة التي جمعت بين منتخبي كرواتيا وإنجلترا في نصف نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم بروسيا حيث انتزعت كرواتيا بطاقة التأهل إلى نهائي المونديال للمرة الأولى في تاريخها، بعد فوزها بهدفين لهدف؛ لتواجه فرنسا يوم الأحد المقبل.

وعلى هامش انعقاد قمة الحلف بالعاصمة البلجيكية، بروكسل، مساء الأربعاء، تابع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيسا وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، وألبانيا إيد راما والمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، الدقائق الأخير من المباراة من خلال شاشة هاتف وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو.

ونشر رئيس الوزراء الألباني على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي«تويتر»، مقطع فيديو يظهره والقادة الآخرين وهم يتابعون الدقائق الأخيرة من المباراة، وهم واقفون على أقدامهم على هامش قمة الحلف.

الفيديو نشر على حساب رئيس الوزراء تحت عنوان«عاجل»، وظهر فيه كذلك وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو.

وبحسب ما ورد في الفيديو، فإن القادة بعد انتهاء المباراة، أخذوا يعلقون عليها، حيث قال رئيس وزراء ألبانيا بعد أن واسى نظيرته البريطانية لخسارتها المباراة أمام كرواتيا، إن«الكأس في طريقه إلى غرب البلقان».

كما أن وزير الخارجية التركي علّق بدوره على المباراة، وقال لرئيسة الوزراء البريطانية، إن الحكم الذي أدارها هو التركي جنيد تشاقير.