193 إصابة بفيروس كورونا في اليمن بينها 33 حالة وفاة

المصدر: عدن ■الإمارات اليوم

أعلنت اللجنة العليا للطوارئ العليا لمواجهة وباء كورونا في اليمن، تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أربع محافظات، بينها ثلاث وفيات، مشيرة في بيان لها على «تويتر» إلى أن الحالات الجديدة توزعت على أربع محافظات، ست منها في حضرموت، بينها حالتا وفاة، وخمس في شبوة وحالة وفاة واحدة، وحالتان في محافظتي تعز وعدن».

وبهذا يرتفع عدد الحالات المؤكدة التراكمية منذ 10 أبريل حتى اليوم إلى 193 حالة، بينها 33 حالة وفاة وخمس حالات تعافٍ.

وكان وزير الصحة اليمني، ناصر باعوم، أعلن استلام 100 سرير عناية مركزة مقدمة من منظمة الصحة العالمية، سيتم توزيعها على المحافظات لمواجهة جائحة «كورونا».

من جانبها، سحبت الأمم المتحدة ثلثي موظفيها الأجانب من العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، خشية إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، مشيرة في بيان لها إلى أن قرابة 100 موظف من أصل 158 موظفاً أجنبياً يعملون في صنعاء مع الأمم المتحدة تم نقلهم إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا خشية إصابتهم بفيروس كورونا.

وكانت شركة راحة للمواصلات أعلنت إفلاسها كأول شركة يمنية تعلن إفلاسها جراء فيروس كورونا في اليمن في ظل غياب أي إجراءات حكومية لمواجهة التداعيات الاقتصادية.

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