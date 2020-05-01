تسجيل أول حالتَي وفاة بـ «كورونا» في اليمن

المصدر: عدن - الإمارات اليوم

سجل اليمن، أمس، أول حالتَي وفاة بفيروس كورونا المستجد، وفقاً لوزارة الصحة اليمنية، وذلك بعد ساعات قليلة من الكشف عن تسجيل خمس حالات إصابة مؤكدة بالفيروس في مدينة عدن.

وكانت اللجنة الوطنية لمواجهة فيروس كورونا أعلنت، الليلة قبل الماضية، رصد خمس إصابات في عدن، توفي اثنان منها فيما أُدخلت حالتان إلى الإنعاش، أحدها طبيب قام بمعالجة الحالات المصابة قبل اكتشاف إصابته، فيما الحالة الخامسة وضعها مستقر.

وتم إعلان حالة الطوارئ في مدن اليمن الجنوبية، وفرض حظر التجوال على مدار 24 ساعة لمدة ثلاثة أيام في العاصمة المؤقتة عدن، وأصدر مكتب أوقاف عدن تعميماً عاجلاً لمديري مكاتب الأوقاف في جميع مديريات المحافظة، بتعليق الصلوات في المساجد، بما فيها صلاة الجمعة، حتى إشعار آخر.

وتم اتخاذ إجراءات احترازية عاجلة منها إغلاق جميع أسواق القات في عدن، ومحافظات الجنوب، ومنع دخوله وبيعه داخل المدن وخارجها، وإغلاق مراكز التسوق الكبرى لمدة أسبوعين، باستثناء مراكز بيع المواد الغذائية والبقالات والخضراوات.

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