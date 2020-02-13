تطهير 12 حقل ألغام في «الخوخة»

المصدر: الحديدة - الإمارات اليوم

قال قائد الفريق السابع بالمشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن (مسام)، العقيد محمد العجرة، إن الفريق تمكن من تطهير 12 حقل ألغام كلها في طرقات ومزارع، بمديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، وتمكن الفريق من نزع أكثر من 1500 لغم مضاد للدروع، و20 لغماً مضاداً للأفراد وكذلك 20 عبوة ناسفة.

وأوضح، بحسب بيان لـ«مسام»، أن الفريق فور نزوله إلى مديرية الخوخة، أواخر نوفمبر 2018، كانت المنطقة بشكل عام منطقة ملغومة، مضيفاً: «المواطنون اليمنيون في الخوخة كانوا شبه محاصرين، بسبب تفخيخ الحوثيين لكل الطرق الرئيسة والفرعية، وأكثر من 70% من المزارع غير صالحة للاستثمار، وتوقف العمل فيها بسبب الألغام». وتابع أن فريقه بدأ العمل في الخوخة بخطة طوارئ، لفتح الطرق الرئيسة والفرعية للقرى المأهولة بالسكان، ومن ثم قام الفريق بتأمين المنازل والمزارع. ونوه قائد الفريق بأنه بفضل الدعم والإسناد، اللذين تقدمهما إدارة مشروع مسام، تمكن الأهالي في الخوخة من العودة مجدداً إلى حياتهم الطبيعية بشكل آمن.