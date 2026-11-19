لم تعد الوجبة الخفيفة مجرد لقمة سريعة تؤكل بين وجبتين. فالناس ما زالوا يبحثون عما يناسب يومهم ويسهل تناوله، لكنهم صاروا أكثر ميلاً إلى تجربة نكهات وأشكال جديدة. وهكذا تحولت اللقمة الخفيفة إلى لحظة صغيرة من المتعة والفضول، تعكس ذوق صاحبها.

ويدفع هذا التحوّل شركات الأغذية إلى إعادة النظر في ابتكارتها. فبدلاً من صناعة منتج ما، ثم انتظار تَعَود الناس عليه، يبدأ الابتكار بالإصغاء إلى الناس: كيف تتغيّر عاداتهم، وما الذي يثير فضولهم، وما الذي يمنح لحظة مألوفة طابعاً جديداً.

ومن هذا المبدأ جاءت كيري سويت بايتس. فالمجموعة الجديدة، بنكهاتها الأربع، تجمع بين الطعم الذي تشتهر به كيري ولذّته، وبين مكعبات بحجم اللقمة تناسب مختلف أوقات اليوم. وتمزج نكهات تارت الفراولة، والمانجو مع الباشن فروت، والليتشي، والخوخ مع الياسمين بين المألوف وغير المتوقع، لتشجّع الناس على التجربة ومشاركتها واختيار نكهتهم المفضلة.

وتعليقاً على الإطلاق، قال غارو ماتوسيان، مدير عام بيل الشرق الأوسط: "تتغيّر عادات الناس في تناول الوجبات الخفيفة، ومعها رغبتهم في اكتشاف نكهات جديدة وتجربة شيء مختلف. وتأتي كيري سويت بايتس استجابةً لهذا التغيّر، بأربع نكهات مميّزة وصيغة جديدة وعملية. فنحن نبدأ دائماً بالإصغاء إلى الناس، ثم نبحث عمّا يجمع بين الطعم الذي يحبّونه وتجربة جديدة تدخل في يومهم بسهولة".

ولا يقتصر الاكتشاف على النكهة. إذ أن تصميم المنتج وطريقة تقديمه وتجربته تؤثّر في تعامل الناس معه، من اختيار النكهة إلى مشاركتها مع شخص آخر. والتصميم هنا ليس مجرد مظهر، فقد يخلق عادات صغيرة جديدة، ويفتح باب الحديث، ويحوّل استراحة عادية في اليوم إلى لحظة تبقى في البال.

ومن هذه الرؤية جاء تقديم كيري سويت بايتس في الإمارات خلال أسبوع دبي للتصميم، فرصةً لربط الطعام بحوار أوسع حول قدرة التصميم المدروس على تغيير تفاصيل حياتنا اليومية. وفي سويت بايتس، يبقى حجم اللقمة جزءاً من متعة التجربة، فمع كل قضمة نكهة جديدة تُكتشف.

ويمثّل الإطلاق محطة مهمة في مسيرة كيري سويت بايتس عالمياً. فبعد انطلاقتها في الصين، تبدأ مرحلة توسّعها التالية من الإمارات والسعودية، لتحتلّ منطقة الشرق الأوسط موقعاً متقدماً في خطط نموّها.

وأضاف ماتوسيان: "يسعدنا أن تنطلق المرحلة التالية من رحلة كيري سويت بايتس، بعد الصين، من الإمارات والسعودية. فهما سوقان متجدّدان، الناس فيهما فضوليون ومتصلون بالعالم الرقمي، ومتحمّسون لتجربة كل جديد. من هنا نرى أن المنطقة هي الأنسب لتنطلق منها المرحلة المقبلة من سويت بايتس".

كيري علامة كبر معها أكثر من جيل، وتطوّرها اليوم لا يعني التخلّي عمّا يعرفه الناس عنها. الفكرة أن تواكب ما يتغيّر في رغباتهم عبر تطوير منتجات وتجارب جديدة، بينما تحافظ على ما يحبّه الناس فيها. ومع سويت بايتس، تصل كيري إلى أوقات جديدة من يوم الناس، بطعم لذيذ وسهولة في التناول ومتعة اكتشاف.

ويدعم ذلك طموح "مجموعة بيل" في نقل كيري نحو خيارات أفضل للوجبات الخفيفة، وفي أن تصبح أقرب إلى جيل جديد من المستهلكين. وهذا التوجّه لا يعني الراحة وحدها، بل منتجات تناسب حياة الناس اليوم ويستمتعون بتناولها.

ومع استمرار تغيّر عادات تناول الوجبات الخفيفة، ستبقى العلامات التي تنتبه إلى التحوّلات الصغيرة في حياة الناس حاضرة في يومياتهم. وتأتي كيري سويت بايتس استجابةً لهذا التغيّر، بنكهات جديدة وصيغة عملية تعيد إلى الوجبة الخفيفة المألوفة شيئاً من متعة التجربة.