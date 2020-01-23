تدريبات بحرية مشتركة بين مصر والسعودية

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

انطلقت، أمس، فعاليات التدريب البحري المشترك بين مصر والمملكة العربية السعودية (مرجان – 16)، الذي تجري فعالياته بنطاق قاعدة البحر الأحمر البحرية، ويستمر التدريب أياماً عدة بجمهورية مصر العربية.

ووفق ما ذكره المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، فإن التدريب يتضمن عقد العديد من المحاضرات النظرية والمؤتمرات التدريبية، وتنظيم معرض للأسلحة والمعدات المستخدمة في التدريب، وكذلك تنفيذ العديد من البيانات العملية والأنشطة، منها تنفيذ رمايات تكتيكية عدة للقوات الخاصة البحرية لكلا الجانبين بمختلف الأسلحة الصغيرة، وكذا تنفيذ إغارة على هدف ساحلي بالذخيرة الحية، باشتراك مجموعات القناصة.

وأضاف المتحدث أن التدريب يهدف إلى صقل مهارات وقدرات القوات المشاركة، وتبادل الخبرات بين الجانبين المصري والسعودي، بما يسهم في رفع الكفاءة القتالية للقوات البحرية لكلا البلدين الشقيقين، والتعرف إلى أحدث نظم التسليح البحري المستخدمة على المستوى الإقليمي. وجاء التدريب «مرجان - 16» بغرض تعزيز إجراءات الأمن البحري بالمنطقة، من خلال التدريب على العمل المشترك لمجابهة التهديدات الحالية والمستقبلية، وتوحيد مفاهيم أعمال قتال القوات البحرية للدول الشقيقة والصديقة المطلة على البحر الأحمر. وشارك فيه عدد من الدول العربية والإفريقية بصفة مراقب.

التدريب يتضمن رمايات تكتيكية للقوات الخاصة البحرية، وإغارة على هدف ساحلي بالذخيرة الحية.