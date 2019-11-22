البرلمان العربي يدين اعتماد إيران سفيراً لميليشيات الحوثي

المصدر: القاهرة - وام

أعرب رئيس البرلمان العربي، الدكتور مشعل بن فهم السلمي، عن استنكاره وإدانته بأشد العبارات اعتماد إيران سفيراً لجماعة الحوثي الانقلابية، وتسليمه مقر سفارة اليمن في العاصمة طهران، والمباني التابعة لها، وأموالها وممتلكاتها.

وأكد السلمي، في بيان أمس، أن هذا الموقف الإيراني يُعد خرقاً واضحاً للأعراف الدبلوماسية الدولية، ومبدأ حُرمة المباني الدبلوماسية والقنصلية، وانتهاكاً صريحاً لميثاق الأمم المتحدة واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصةً القرار رقم (2216) لعام 2015.

وشدد على أن اعتراف إيران رسمياً بميليشيا الحوثي الانقلابية، ومحاولة فرض سياسة الأمر الواقع، يُعدُ سلوكاً عدائياً وانتهاكاً لسيادة اليمن.

وحمل السلمي إيران مسؤولية تبعات هذا الموقف، وما يُمثله من عرقلة لمساعي الحل السياسي في اليمن، وتهديد للسلم والأمن لدول الجوار.

وطالب الأمم المتحدة ممثلةً في مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه ما تقوم به إيران، من انتهاك حقوق السيادة لليمن، واتخاذ جميع التدابير لحماية المباني الدبلوماسية التابعة لليمن في إيران من أي اقتحام أو ضرر. وجدد دعم البرلمان العربي التام للشرعية في اليمن والمعترف بها دولياً ممثلةً في الرئيس عبد ربه منصور هادي، ودعم أمن واستقرار ووحدة اليمن وسلامة وسيادة أراضيه.