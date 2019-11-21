أبوالغيط يدين تسليم سفارة اليمن في طهران للحوثيين

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

دان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، أمس، اعتراف السلطات الإيرانية رسمياً بتمثيل الميليشيات الحوثية لديها، وتسليمها مقر البعثة الدبلوماسية للجمهورية اليمنية في طهران، والمباني التابعة لها وأموالها وممتلكاتها.

واعتبر الأمين العام هذه الخطوة خروجاً فاضحاً عن الأعراف الدبلوماسية، وانتهاكاً صريحاً لميثاق الأمم المتحدة واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصة القرار 2216.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بأن مثل هذه الخطوة تعكس إصراراً إيرانياً على الإمعان في السلوك العدائي، بهدف زعزعة استقرار اليمن، بما يترتب عليه من تهديد لأمن جيرانه.

وشدد المصدر على دعم الجامعة الكامل لكل ما تتخذه الحكومة اليمنية الشرعية من إجراءات قانونية وسياسية ملائمة للتصدي لهذا السلوك الإيراني حفاظاً على سيادتها واستقلالها، مشيراً إلى ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي، ممثلاً في مجلس الأمن، بمسؤولياته في هذا الخصوص.