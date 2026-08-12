%22 من سيّاح «الشرق الأوسط» في تايلاند إماراتيون خلال 2025

أظهرت بيانات خاصة لـ«الإمارات اليوم» من هيئة السياحة التايلاندية، أن السياح الإماراتيين في تايلاند أنفقوا نحو 1.65 مليار درهم خلال عام 2025، في مؤشر إلى الأهمية المتزايدة للسوق الإماراتية بالنسبة لقطاع السياحة التايلاندي، ليس فقط من حيث عدد الزوار، وإنما أيضاً من حيث القوة الشرائية، وطول مدة الإقامة، والطلب على المنتجات السياحية الفاخرة.

وقالت الهيئة لـ«الإمارات اليوم»، إن متوسط الإقامة للزائر الإماراتي خلال عام 2025 بلغ نحو 11.1 يوماً، بمتوسط إنفاق يعادل نحو 9558 درهماً للفرد الواحد خلال الرحلة الواحدة، مشيرة إلى أن الزوار الإماراتيين البالغ عددهم 172 ألفاً و979 زائراً استحوذوا على نحو 22% من إجمالي سياح الشرق الأوسط الذين زاروا تايلاند خلال العام نفسه، والبالغ 806 آلاف و307 زوار.

الزوار الإماراتيون

وتفصيلاً، أكدت هيئة السياحة التايلاندية المكانة الاستراتيجية التي تحتلها دولة الإمارات، كواحدة من أهم الأسواق السياحية، وأعلى القيم الإنفاقية في منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي، مشيرة إلى أن السوق الإماراتية تمثل ركيزة أساسية للسياحة التايلاندية، ليس من حيث حجم الزوار فقط، بل أيضاً بالنظر إلى القوة الإنفاقية العالية، والطلب المتزايد على التجارب السياحية الفاخرة والمخصصة.

وكشفت البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة استقبال تايلاند 172 ألفاً و979 زائراً إماراتياً خلال عام 2025، ما جعل الإمارات ثاني أكبر سوق مصدرة للزوار إلى تايلاند في منطقة الشرق الأوسط ودول الخليج.

وذكرت الهيئة، في بيانات خاصة لـ«الإمارات اليوم»، أن الزوار الإماراتيين استحوذوا على نحو 22% من إجمالي سياح الشرق الأوسط الذين زاروا تايلاند خلال العام نفسه، والبالغ عددهم 806 آلاف و307 زوار، ما يعني أن زائراً واحداً من بين كل أربعة زوار قادمين من المنطقة هو من دولة الإمارات.

وأوضحت هيئة السياحة التايلاندية أنه في ما يتعلق بأعداد الزوار، خلال النصف الأول من عام 2026، فقد أظهرت البيانات الأولية تسجيل 37 ألفاً و321 زائراً إماراتياً، مقارنة بـ50 ألفاً و376 زائراً خلال الفترة نفسها من عام 2025، بانخفاض يقارب 25.9% على أساس سنوي.

مؤشرات الإنفاق

وعلى صعيد المؤشرات المالية والإنفاق، ذكرت هيئة السياحة التايلاندية أنه وفقاً لاستطلاع الإنفاق السياحي الرسمي لعام 2025، فإن الزائر الإماراتي يتميز بطول مدة الإقامة، ومعدلات إنفاق مرتفعة، مشيرة إلى أن متوسط الإقامة للزائر الإماراتي بلغ نحو 11.1 يوماً، بمتوسط إنفاق يومي قدره 7766 بات تايلاندي (ما يعادل نحو 861 درهماً).

وأضافت الهيئة أن متوسط الإنفاق الكلي للزائر الإماراتي خلال الرحلة الواحدة وصل إلى 86 ألفاً و229 بات تايلاندي (نحو 9558 درهماً)، مشيرة إلى أن الأرقام والبيانات النهائية المتعلقة بالإنفاق السياحي للنصف الأول من عام 2026 لاتزال قيد التحليل ولم تصدر بعد، مفضلة عدم طرح أرقام تقديرية إلى حين صدور النتائج الرسمية للزوار الدوليين.

وبحسب البيانات، فإن الزوار الإماراتيين الذين بلغ عددهم 172 ألفاً و979 زائراً إماراتياً خلال عام 2025 أنفقوا إجمالاً نحو مليار و653 مليوناً و333 ألفاً و282 درهماً، بناء على متوسط إنفاق الزائر الواحد البالغ نحو 9558 درهماً.

أهمية السوق الإماراتية

وأرجعت هيئة السياحة التايلاندية الأهمية الاستراتيجية للسوق الإماراتية إلى طبيعة نمط السفر، حيث يفضل المسافرون من الإمارات السفر برفقة العائلات أو المجموعات العائلية، مع إقبال لافت على الإقامة في فنادق من فئة خمس نجوم وفلل خاصة، والاهتمام البالغ بمنتجات الصحة والاستجمام، والخدمات الطبية والتسوق والتجارب الفاخرة.

وأضافت: «تبرز أهمية السوق الإماراتية في ارتفاع القدرة الشرائية للمسافرين، وارتفاع معدل السفر الدولي، إلى جانب الطلب القوي على المنتجات السياحية الراقية».

ولفتت هيئة السياحة التايلاندية إلى أن السوق الإماراتية تستفيد كذلك من اتصال جوي واسع بين البلدين، برحلات من دبي وأبوظبي والشارقة إلى عدد من الوجهات التايلاندية الرئيسة.

وتشمل شبكة الربط الجوي مدن: بانكوك وبوكيت وكرابي وشيانغ ماي، ما يدعم قدرة المسافرين الإماراتيين على الوصول إلى مختلف الوجهات السياحية في تايلاند.

أهمية السوق الإماراتية بالنسبة لتايلاند

. القوة الشرائية لدى السائح الإماراتي مرتفعة، وتبلغ حالياً 9558 درهماً في الرحلة.

. طول مدة الإقامة في تايلاند: السائح الإماراتي يحقق عائداً سياحياً مرتفعاً، مقارنة بأسواق تعتمد على الزيارات القصيرة.

. الطلب على السياحة الفاخرة، مع إقبال عالٍ على فنادق من فئة خمس نجوم، والفلل الخاصة والتجارب الفاخرة والمخصصة، والمنتجات السياحية الراقية.

. السفر العائلي: السائح الإماراتي يميل إلى السفر مع العائلة أو مجموعات عائلية، ما يرفع حجم الإنفاق الإجمالي للرحلة ويزيد الطلب على الفلل والغرف العائلية والتجارب الجماعية.

. قوة الربط الجوي: وجود رحلات مباشرة من دبي وأبوظبي والشارقة إلى وجهات تايلاندية رئيسة، من بينها: بانكوك وبوكيت وكرابي وشيانغ ماي، يسهل الوصول إلى تايلاند ويدعم حركة السياحة من الإمارات.

. 1.65 مليار درهم أنفقها السياح الإماراتيون في تايلاند خلال العام الماضي.