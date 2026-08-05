14 مدرباً و8 جنسيات.. خريطة القيادة الفنية لدوري المحترفين في الموسم الجديد

مع اقتراب انطلاق الموسم الكروي الجديد لدوري المحترفين، تبرز خريطة المدربين كأحد أبرز ملامح المنافسة المنتظرة، بعد أن كشفت قائمة الأجهزة الفنية للأندية الـ14 عن تنوع كبير في المدارس التدريبية، بين أسماء تمتلك خبرات عالمية وتجارب سابقة في المنطقة، ومدربين يواصلون مشروعاتهم الفنية مع أنديتهم.

وتؤكد القائمة اعتماد أندية دوري المحترفين على المدربين الأجانب بصورة واضحة، إذ ضمت 13 مدرباً من جنسيات مختلفة مقابل حضور إماراتي وحيد، في الوقت الذي يغيب المدربون العرب تماماً عن المشهد، ليكون عبدالمجيد النمر، مدرب خورفكان، الممثل الوحيد للكوادر الوطنية في مقاعد القيادة الفنية.

وتتصدر صربيا قائمة أكثر الجنسيات حضوراً في دوري المحترفين خلال الموسم الجديد، بوجود أربعة مدربين هم فلاديمير إيفيتش مع العين، وميلوش ميلوييفيتش مع النصر، وغوران توفيغدزيتش مع عجمان، وألكسندر إيليش مع حتا.

وتأتي بعدها ثلاث مدارس تدريبية برصيد مدربين لكل جنسية، حيث تحضر البرازيل عبر أندريه جاردين مدرب شباب الأهلي، وبريكليس شاموسكا مدرب الوحدة، بينما تظهر البرتغال من خلال روي فيتوريا مدرب الوصل، وجوزيه مورايس مدرب الشارقة، في حين تمثل رومانيا عبر أولاريو كوزمين مدرب الجزيرة، ودانييل أيسايلا مدرب بني ياس.

وتكمل القائمة جنسيات: إسبانيا عبر فيكتور سانشيز مدرب كلباء، وإيطاليا عبر أندريا بيرلو مدرب يونايتد، وكرواتيا عبر ألين هورفات مدرب الظفرة، إضافة إلى الإمارات عبر عبدالمجيد النمر مدرب خورفكان.

وشهدت مقاعد القيادة الفنية في دوري المحترفين مزيجاً بين الاستقرار والتغيير، حيث فضّلت ستة أندية الحفاظ على مدربيها ومنحهم فرصة مواصلة العمل بعد الموسم الماضي، وهي: العين بقيادة الصربي فلاديمير إيفيتش، والشارقة مع البرتغالي جوزيه مورايس، والوصل مع البرتغالي روي فيتوريا، وعجمان مع الصربي غوران توفيغدزيتش، وخورفكان مع الإماراتي عبدالمجيد النمر، وكلباء مع الإسباني فيكتور سانشيز.

ويعكس استمرار هذه الأسماء توجه عدد من الأندية نحو الحفاظ على الاستقرار الفني، خصوصاً مع ارتفاع سقف التحديات في الموسم الجديد الذي يشهد زيادة في المشاركات المحلية والقارية، ما يجعل عامل الانسجام ومعرفة إمكانات اللاعبين من العناصر المهمة في بناء الفرق.

وفي المقابل يشهد موسم 2026-2027 ظهور ثمانية مدربين جدد مقارنة بالموسم الماضي، بعد إجراء ستة أندية تغييرات على مستوى الأجهزة الفنية، وصعود فريقين من دوري الدرجة الأولى، حيث اختار شباب الأهلي التعاقد مع البرازيلي أندريه جاردين، بينما استعان الجزيرة بخبرة الروماني أولاريو كوزمين، وتعاقد الوحدة مع البرازيلي بريكليس شاموسكا، في حين اختار النصر الصربي ميلوش ميلوييفيتش لقيادة مشروعه الجديد.

كما شهدت بقية التغييرات استعادة بني ياس خدمات الروماني دانييل إيسايلا، وتولي الكرواتي ألين هورفات مهمة قيادة الظفرة، إضافة إلى مدربين من دوري الدرجة الأولى، وهما الإيطالي أندريا بيرلو إلى يونايتد، والصربي ألكسندر إيليش مع حتا.

واتجهت بعض الأندية إلى أسماء تمتلك خبرات سابقة في كرة الإمارات والمنطقة، أبرزها الجزيرة الذي أعاد الروماني أولاريو كوزمين إلى دوري المحترفين، بعدما سبقت له قيادة العين وشباب الأهلي والشارقة وتحقيقه نجاحات بارزة خلال تجاربه السابقة، بينما يواصل الشارقة العمل مع البرتغالي جوزيه مورايس الذي يعرف أجواء المنافسات المحلية.

كما يمثل استمرار فلاديمير إيفيتش مع العين، وروي فيتوريا مع الوصل، وغوران توفيغدزيتش مع عجمان، وفيكتور سانشيز مع كلباء، رغبة من هذه الأندية في البناء على الاستقرار الفني وتطوير الأداء خلال الموسم الجديد.

ويبرز اسم الإيطالي أندريا بيرلو كأحد أكثر الأسماء جذباً للانتباه في قائمة مدربي الموسم الجديد، بعدما تولى قيادة يونايتد في تجربة تحمل طابعاً خاصاً، إذ يسعى المدرب المتوج بكأس العالم 2006 إلى ترك بصمة تدريبية جديدة، بعدما ارتبط اسمه في الفترة الماضية بإمكانية تولي قيادة منتخب إيطاليا.

ويمثل وجود بيرلو قيمة فنية وتسويقية لدوري المحترفين، في ظل مكانته العالمية كلاعب سابق، ومسيرته الحافلة مع ميلان ويوفنتوس والمنتخب الإيطالي، ما يمنح تجربته مع يونايتد اهتماماً إعلامياً واسعاً ويضيف اسماً عالمياً إلى قائمة مدربي المسابقة.

جنسيات المدربين في دوري المحترفين

- صربيا: 4 مدربين

فلاديمير إيفيتش (العين)، وميلوش ميلوييفيتش (النصر)، وغوران توفيغدزيتش (عجمان)، وألكسندر إيليش (حتا).

- البرازيل: مدربان

أندريه جاردين (شباب الأهلي)، وبريكليس شاموسكا (الوحدة).

- البرتغال: مدربان

روي فيتوريا (الوصل)، وجوزيه مورايس (الشارقة).

- رومانيا: مدربان

أولارويو كوزمين (الجزيرة)، ودانييل أيسايلا (بني ياس).

- إسبانيا: مدرب واحد

فيكتور سانشيز (كلباء).

- إيطاليا: مدرب واحد

أندريا بيرلو (يونايتد).

- كرواتيا: مدرب واحد

ألين هورفات (الظفرة).

- الإمارات: مدرب واحد

عبدالمجيد النمر (خورفكان).