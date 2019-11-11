مصدر حكومي: عودة رئيس الحكومة اليمنية إلى عدن اليوم

المصدر: صنعاء ــ الإمارات اليوم

كشف مصدر مقرب من الحكومة اليمنية عن عودة رئيس الوزراء، الدكتور معين عبدالملك، إلى العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، تنفيذاً لاتفاق الرياض الموقع عليه أخيراً بين الجانب الحكومي والمجلس الانتقالي الجنوبي، برعاية المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشار المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، إلى أن رئيس الحكومة اليمنية سيعود إلى عدن، اليوم، دون الإشارة إلى عودة الوزراء في حكومة عبدالملك معه، قائلاً في تصريح خاص لـ«الإمارات اليوم»: «ليس لدي فكرة عن عودة عدد من الوزراء في الحكومة من عدمه، ما أؤكده هو عودة الدكتور عبدالملك إلى عدن اليوم».

وكانت وزارة الخارجية اليمنية أعلنت، أمس، استئناف أعمالها كافة في العاصمة المؤقتة عدن، ابتداء من أمس، تنفيذاً لبنود اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، برعاية سعودية، لتسجل بذلك أول مؤسسة حكومية تفتح أبوابها من جديد في عدن عقب توقيع الاتفاق.