بريطانيا: رواية «الحوثيين» تفتقر إلى الصدقية

المصدر: لندن - د.ب.أ

صرّح وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، بأنه من غير المعقول تصديق أن تكون ميليشيات الحوثي في اليمن هي من تقف وراء الهجمات التي استهدفت منشآت النفط في السعودية، وقال راب في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، إن هذه الرواية تفتقر إلى الصدقية. ورفض راب في الوقت نفسه توجيه اتهام لأي جهة أخرى محددة أو تسمية متورط بعينه، وقال: «يجب التحقق الكامل من أي اتهام، لأن ما سيترتب عليه سيكون إجراءً قوياً قدر الإمكان». وكانت ميليشيات الحوثي الانقلابية قد أعلنت مسؤوليتها عن الهجمات، لكن المملكة العربية السعودية أكدت أن مصدر إطلاق الصواريخ ليس اليمن.