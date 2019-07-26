طوارئ في عدن تحسباً لعواصف رعدية وأمطار شديدة

المصدر: عدن - وكالات

تعيش العاصمة اليمنية المؤقتة عدن حالة طوارئ، تحسباً لحالة مدارية قد تتسبب في عواصف رعدية وأمطار شديدة، بعد أسابيع من حدوث منخفض جوي مماثل أسفر عن مصرع شخصين، وتدمير عدد من المنازل ومخيمات النازحين.

وتوقع مركز الأرصاد الجوية في اليمن، تعرض عدن خلال الساعات المقبلة لحالة مدارية وموجة رطبة قادمة من شرق البلاد، كما توقع أن تضرب الحالة المدارية الساحل الجنوبي لليمن بشكل كامل، بدءاً من المهرة، وحضرموت، ومروراً بشبوة وأبين، ووصولاً إلى عدن. وتوقع خبراء في البيئة أن تكون الحالة المدارية المرتقبة أكثر قوة، وأن تشهد عدن أمطاراً غزيرة وشاملة.

في السياق نفسه، وجه محافظ محافظة عدن، أحمد سالم ربيع، برفع الجاهزية العالية لجميع المرافق الخدمية الأساسية، لتفادي مخاطر أضرار السيول، بعد تقارير مناخية صادرة عن مركز الأرصاد الجوية، توقعت هطول أمطار غزيرة خلال الأيام المقبلة على مدينة عدن والمحافظات المجاورة.

كما وجه المحافظ مؤسسة المياه والنظافة والأشغال بتوزيع المعدات والآليات على المناطق المنخفضة في مديريات صيرة والمعلا والتواهي، واعتبار لجنة الطوارئ في حالة انعقاد متواصل.