الحكومة اليمنية تؤكد حرصها على تعزيز عمل الأمم المتحدة

المصدر: الرياض - سبأنت

أكّد نائب وزير الخارجية اليمني، السفير محمد الحضرمي، حرص الحكومة اليمنية على تعزيز عمل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في موانئ الحديدة، ولفت الحضرمي خلال لقائه، أمس، مدير آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش فاروق حرز الله، إلى أن ذلك الأمر لن يتحقق بالشكل المطلوب إلا حين يتم تنفيذ اتفاق الحديدة بانسحاب الميليشيات من مدينة وموانئ الحديدة، وتنفيذ ما ورد في اتفاق استوكهولم.

وبحث نائب وزير الخارجية اليمني مع المسؤول الأممي، سبل تعزيز عمل الآلية في موانئ البحر الأحمر، وفقاً لاتفاق استوكهولم، وناقشا مخاطر تدهور وضع خزان صافر العائم في رأس عيسى، وأكد أهمية سرعة إرسال فريق الامم المتحدة لتقييم الوضع هناك، وحمّل الميليشيات الحوثية مسؤولية عرقلة عملية التقييم الأممية لخزان صافر، داعياً الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية والضغط على الحوثيين بكل الوسائل.

من جانبه، ثمّن المسؤول الأممي تعاون الحكومة اليمنية وما تقدمه من تسهيلات لإنجاح عمل الآلية، مؤكداً حرص الآلية على تسهيل تدفق السلع والخدمات الى الموانئ اليمنية بانسيابية، وأشاد بتفاعل وحرص الحكومة اليمنية على معالجة وضع خزان صافر.