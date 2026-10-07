القمة العالمية للأمن الغذائي تختتم أعمالها ببحث دور التكنولوجيا والابتكار

اختتمت فعاليات النسخة الثانية من "القمة العالمية للأمن الغذائي" أعمالها اليوم، بعد نقاشات مكثفة استمرت يومين ضمن "الأسبوع العالمي للغذاء"، بمشاركة نخبة من ممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات المالية والمستثمرين والمبتكرين لبحث أبرز التحديات التي تواجه منظومات الغذاء العالمية.

وركز اليوم الختامي للقمة على التكنولوجيا ومنظومات المستقبل، مسلطا الضوء على دور الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية وسلاسل الإمداد المرنة في رسم مستقبل الأمن الغذائي، مع التأكيد المستمر على أهمية التعاون الدولي والاستثمار لبناء منظومات غذائية مستدامة تلبي احتياجات سكان العالم.

وفي سياق متصل، شهد اليوم الثاني من فعاليات "الأسبوع العالمي للغذاء" انطلاق برنامج مجلس السياسات التابع لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" بجلسة حملت عنوان "النظم الزراعية والغذائية تحت الضغط: الأدلة والفرص"، أدارها أحمد مختار، المنسق الإقليمي الفرعي لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن وممثل الفاو في الدولة، لمناقشة الضغوط المتزايدة التي تواجه النظم الغذائية في المنطقة.

وتضمنت فعاليات اليوم الثاني للأسبوع تنظيم جلسات حوارية ضمن "مجلس المزارعين" لتوفير منصة للتواصل وتبادل المعرفة مع مجتمع المزارعين في دولة الإمارات، بالتزامن مع "منتدى التكنولوجيا الزراعية" الذي استعرض أحدث التقنيات والأبحاث المبتكرة لدعم الزراعة المحلية وتعزيز مرونة المنظومة الغذائية.

وسجل برنامج "المشترين المستضافين" حضوراً إقليمياً ودولياً قوياً ضمن فعاليات الأسبوع، مما أسهم في دفع النقاشات التجارية وتعزيز الشراكات وإيجاد فرص استثمارية جديدة، فيما خصص "منتدى أبوظبي للعسل" جلسة لتسليط الضوء على التطبيقات العملية للعلاج بمنتجات النحل.

وشهدت فعاليات الأسبوع إضافات جديدة هذا العام، شملت منطقة تفاعلية للمشروبات تتيح للزوار التعرف إلى أساليب التحضير عبر عروض حية بإشراف خبراء متخصصين، إلى جانب استضافة "عرض الطهاة العالمي" الذي يقدم خلاله نخبة من الطهاة المحليين والدوليين عروضاً حية لإعداد أطباق متنوعة.