استشهاد طفل في انفجار لغم «حوثي» بالضالع

المصدر: صنعاء ـ الإمارات اليوم

استشهد طفل، وأصيب ثلاثة آخرون، جراء انفجار لغم أرضي، خلفته ميليشيات الحوثي الانقلابية، بمديرية دمت شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وذكر مصدر محلي أن اللغم الأرضي زرعته الميليشيات الحوثية، في قرية الحقب بمديرية دمت، قبل فرارها منها، موضحاً أن انفجار اللغم أدى إلى استشهاد الطفل جبر صدام زنبقة الحقب (9 أعوام)، وجرح أحمد مثنى أحمد الحقب (13 عاماً)، وخالد معمر عبده مثنى الحقب (8 أعوام)، ومكتوم معمر عبده مثنى الحقب (5 أعوام)، وبحسب المصادر فإن الانفجار أدى إلى بتر رجلي أحد الأطفال الجرحى. وزرعت ميليشيات الحوثي الانقلابية آلاف الألغام الأرضية والعبوات الناسفة، في الأحياء السكنية، والطرق العامة، في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها، ما تسبب بسقوط مئات الضحايا من المدنيين، معظمهم نساء وأطفال، خصوصاً أن الميليشيات كانت تقوم بتمويه تلك الألغام، كي يقع بسببها أكبر قدر من الضحايا.