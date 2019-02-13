وزير الدفاع اليمني: الميليشيات ترفض السلام

المصدر: الرياض - سبأنت

أكد وزير الدفاع اليمني، الفريق الركن محمد المقدشي، حرص الحكومة على السلام استناداً إلى المرجعيات الثلاث المتعلقة بالمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني والقرار الأممي 2216، مشيراً إلى أنه ورغم التزام الحكومة بإنهاء معاناة الشعب اليمني، والتزامها باتفاقيات ومشاورات السلام، والتي كان آخرها اتفاق استوكهولم، إلا أن ميليشيات الحوثي الانقلابية، ترفض الرضوخ للسلام، وتتعنت تجاه تنفيذ الاتفاقات.

جاء ذلك خلال لقاء الفريق المقدشي، أمس، السفير الروسي لدى اليمن فلاديمير ديدوشكين، حيث بحثا خلاله التعاون العسكري بين البلدين، ومستجدات الأوضاع في اليمن، وفرص السلام التي يقودها المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث.

وأشاد الفريق المقدشي بالعلاقات الثنائية مع روسيا، وتاريخ التعاون العسكري والسياسي بين البلدين، وثمن دورها الداعم للحكومة الشرعية، وما يخدم السلم الدولي.

وناقش اللقاء مساعي المبعوث الأممي لدى اليمن في تنفيذ مخرجات اتفاق استوكهولم، وتنفيذها على أرض الواقع في محافظة الحديدة، وبسط الأمن وتعزيز عملية السلام.