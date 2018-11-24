غريفيث يختصر برنامج زيارته إلى الحديدة بسبب الميليشيات

المصدر: عدن - الإمارات اليوم

دفعت تصرفات ميليشيات الحوثي الإيرانية بمبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، إلى اختصار زيارته الإنسانية إلى مدينة الحديدة، بعد قصفها مواقع قوات المقاومة اليمنية المشتركة في أطراف المدينة.

وكان من المقرر أن يزور غريفيث، أمس، مخازن برنامج الغذاء العالمي في ميناء الحديدة، ومستشفى الثورة العام، إلا أنه لم يزر الأخيرة، خصوصاً بعد استغلال ميليشيات الحوثي الإيرانية تواجده لتعزيز تواجدها والتقدم نحو المناطق التي حررتها المقاومة المشتركة بدعم وإسناد من التحالف العربي. وعقد غريفيث خلال زيارته لقاءات مع محافظ الحديدة ووكلاء المحافظ المعينين من قبل الانقلابيين. ودعا غريفيث، خلال مؤتمر صحافي مقتضب، الأطراف اليمنية إلى انتهاز فرصة دعم وتأييد المجتمع الدولي لعقد مفاوضات مباشرة للوصول إلى حل للأزمة اليمنية، وإيقاف المواجهات العسكرية في مدينة الحديدة. ويسعى غريفيث لعقد جولة جديدة من المشاورات بين الشرعية والانقلابيين، لكنه اصطدم كالعادة بعراقيل تضعها ميليشيا الحوثي على هيئة شروط للمشاركة في محادثات السلام اليمنية المقررة بداية الشهر المقبل.