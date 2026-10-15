غريفيث: دبي تشهد «ارتداد الترامبولين».. والحجوزات المستقبلية قوية للغاية

قال الرئيس التنفيذي لمطارات دبي بول غريفيث، إن حركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي تسجل تعافياً قوياً، واصفاً هذا المسار بأنه "ارتداد الترامبولين"، في إشارة إلى قدرة دبي على تجاوز التحديات والعودة بقوة.

وأوضح غريفيث في حلقة بودكاست "ذا بيزنس"، مع دومينيك أوكونيل، أنه "في الأوساط المالية، يتحدثون أحياناً عن ارتداد مؤقت بعد الهبوط. أما في دبي، فنحن نشهد ما يمكن أن أسميه (ارتداد الترامبولين)؛ فعندما نواجه صعوبة، نعود عادةً بقوة أكبر من أي وقت مضى".

وأشار غريفيث إلى أن حركة المسافرين ارتفعت في يوليو بنحو 26% مقارنة بشهر يونيو، فيما تجاوز عدد المسافرين عبر المطار 8 ملايين في أغسطس، لافتاً إلى أن هذه المؤشرات تعكس اتجاهاً نحو التعافي إلى المستويات المعتادة.

وقال إن المطار استقبل 95.2 مليون مسافر في العام السابق، متوقعاً أن يبلغ العدد نحو 71 مليوناً، وربما أكثر قليلاً، خلال العام الجاري. كما أشار إلى أن طيران الإمارات استعادت نحو 93% من شبكتها الإجمالية وأعداد المسافرين لديها.

وفي ما يتعلق بالحجوزات، أكد غريفيث أنها "قوية للغاية" مع دخول دبي موسمها السياحي المزدحم، موضحاً أن عدداً من شركات الطيران التي نقلت جزءاً من طاقتها التشغيلية خلال الصيف بدأ استئناف رحلاته إلى دبي.

وبالتالي، فإن جميع شركات الطيران الأوروبية الكبرى التي لم تكن تسير رحلاتها خلال الصيف تعود الآن، ونحن واثقون إلى حد كبير من أننا سنعود إلى ما يقارب 100% من الطاقة التشغيلية قبل نهاية العام.

وذكر أن دقة المعلومات تتراجع بصورة كبيرة كلما ابتعد الناس عن مصدر الأحداث الفعلية، مضيفاً: "إذا أتيت إلى دبي الآن، فلن ترى أي علامة على اختلاف الأوضاع.. لا تزال المدينة مزدحمة للغاية، ولا تزال ترحب بالجميع"