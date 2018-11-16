عبدالله بن زايد يؤكد وقوف الإمارات إلى جانب اليمن وشعبه

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وزير خارجية اليمن، خالد اليماني.

وجرى خلال اللقاء، الذي عقد بديوان عام الوزارة في أبوظبي، بحث تطورات الأوضاع في اليمن، والجهود المبذولة لتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للشعب اليمني الشقيق، كما تم بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين الشقيقين.

ورحّب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بزيارة خالد اليماني، مؤكداً سموه على موقف دولة الإمارات الثابت تجاه اليمن وشعبه، ووقوفها إلى جانب اليمن من خلال تحالف دعم الشرعية، ودعمها للجهود الأممية لعودة الاستقرار لليمن، وكذلك ضمان وصول المساعدات الإنسانية للشعب اليمني الشقيق.

من جانبه، أشاد وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، بالجهود الرائدة التي تبذلها دولة الإمارات لدعم الشرعية في اليمن، وعودة الاستقرار إلى الأراضي اليمنية.

كما ثمّن الوزير الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات على الصعيدين الإنساني والإغاثي، وحرصها على تسيير قوافل المساعدات الإنسانية بشكل مستمر إلى الشعب اليمني.