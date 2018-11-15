محمد بن زايد يؤكد حرص الإمارات على دعم جهود مساعدة الشعب اليمني

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، محمد عبدالله اليدومي، والأمين العام للتجمع، عبدالوهاب أحمد الآنسي.

وتم خلال اللقاء، الذي جرى في أبوظبي، بحث التطورات ومستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا.

وأكد سموه، خلال اللقاء، حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على دعم كل الجهود المبذولة لمساعدة الشعب اليمني الشقيق على استعادة أمن وطنه واستقراره.

من جانبهما، أعرب اليدومي والآنسي عن شكرهما وتقديرهما لدور دولة الإمارات، والتحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة، في دعم الشعب اليمني الشقيق، والوقوف بجانبه في مواجهة الميليشيات الانقلابية، ومساعدته على استعادة أمنه واستقراره، ليبدأ اليمن مرحلة جديدة من البناء والتنمية، وعودة الحياة إلى طبيعتها في مختلف مناطق اليمن.

وثمّنا إسهامات دولة الإمارات ومشروعاتها الإنسانية التي تنفذها لمساعدة الشعب اليمني في مختلف مدنه. حضر اللقاء وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، محمد مبارك المزروعي.