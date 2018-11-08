اليماني يناقش مع المبعوث الأممي إجراءات بناء الثقة ومسار السلام

المصدر: الرياض ـ سبأنت

ناقش وزير الخارجية اليمنية، خالد اليماني، أمس، مع المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، السبل الكفيلة بالدفع بعملية السلام في اليمن، وإجراءات بناء الثقة تمهيداً لإحياء المشاورات السياسية لإنهاء الانقلاب وفقاً لمرجعيات الحل. وأكد اليماني حرص القيادة السياسية على المضي في مسار السلام الذي تقوده الأمم المتحدة، باعتباره المسار الوحيد لإحلال السلام واستعادة الدولة والأمن والاستقرار، مؤكداً انفتاح الحكومة لمناقشة إجراءات بناء الثقة المقترحة من المبعوث، أبرزها إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمختطفين والمخفيين قسراً.

ونوه بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في الجانب الإنساني، والذي يعد في صدارة أولويات واهتمامات الحكومة اليمنية التي تعمل على تحقيق التعافي الاقتصادي واستقرار العملة الوطنية وإعادة الإعمار.

من جانبه، أشاد المبعوث الأممي بجهود الحكومة لإحلال السلام، مؤكداً استعداده للعمل مع الحكومة الشرعية قبل تحديد موعد ومكان عقد المشاورات المقبلة، وأعرب عن تطلعه بأن تحقق خطوات إيجابية في طريق السلام في اليمن.