الحكومة اليمنية تؤكّد حرصها على إحلال السلام المرتكز على المرجعيات الثلاث

المصدر: دربن - سبأنت

أكدت الحكومة اليمنية حرصها على إحلال السلام العادل والدائم المرتكز على المرجعيات الأساسية الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، خصوصاً القرار رقم 2216.

وجاء تأكيد الحكومة اليمنية على لسان وكيل وزارة الخارجية اليمنية للشؤون المالية والإدارية، السفير أوسان العود، أمس، في مدينة دربن بجنوب إفريقيا، على هامش الاجتماع الـ18 لوزراء خارجية رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي، ولقائه بعدد من الوزراء ورؤساء الوفود المشاركين في الاجتماع.

والتقى العود وزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا لينديوي سيسولو، ومساعدة وزير خارجية استراليا السيناتور اني ريستون، ووزير الدولة للشؤون الخارجية في الهند فيجي كومار سينج، واطلعهم على آخر المستجدات السياسية والأوضاع الإنسانية في اليمن، والموقف الإيجابي للحكومة الشرعية من استئناف المشاورات السياسية التي يقودها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، مارتن غريفيث.

وأكد وزراء الخارجية أهمية التعاون بين دول الرابطة، وضرورة تعزيز الأمن والسلام في منطقة المحيط الهندي، مشيرين إلى أن استقرار اليمن مهم لاستقرار إقليم المحيط الهندي والعالم، معربين عن أملهم أن يتغلب اليمن على محنته.