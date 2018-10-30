اليمن يولي الملف الاقتصادي اهتماماً كبيراً بدعم من التحالف

المصدر: الرياض - سبأنت

أكد رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، إيلاء الحكومة اليمنية اهتمامها الأبرز لاستقرار الأوضاع الاقتصادية والخدمية، وتطبيع الأوضاع وإعادة إعمار ما خلفته الحرب بدعم من الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، معبراً عن تطلعه إلى الدعم الذي تقدمه الحكومة الأميركية في هذا الجانب، مشيراً إلى أن واشنطن شريك فاعل للحكومة اليمنية منذ وقت طويل.

وأشار عبدالملك، خلال استقباله سفير الولايات المتحدة لدى اليمن، ماثيو تولر، إلى أن احتياجات الحكومة تضاعفت خلال الأيام الأولى من عملها، إثر الأضرار الكبيرة التي خلفتها السيول الناجمة عن العاصفة المدارية «لبان»، التي ضربت محافظة المهرة، الأسبوع المنصرم.

من جانبه، أكد السفير الأميركي دعم بلاده الدائم للحكومة اليمنية، ولأمن ووحدة واستقرار اليمن، مشيراً إلى أن موقف الولايات المتحدة ثابت وراسخ في دعم الشرعية الدستورية، ورفض انقلاب ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وأكد عبدالملك وتولر أن البلدين سيعملان على تكثيف العمل المشترك، لتحقيق السلام ومكافحة الإرهاب الذي يهدد السلم والأمن العالميين.