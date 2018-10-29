448 ألف يمني في 9 محافظات يستفيدون من مساعدات «الهلال» خلال سبتمبر الماضي

المصدر: عدن ــ وام

استفاد 448 ألف مواطن يمني، من بينهم 320 ألف طفل، ونحو 65 ألف امرأة، خلال شهر سبتمبر الماضي، من حملة التوزيعات الإماراتية المستمرة للمساعدات الإنسانية والغذائية، لتوفير الأمن الغذائي، واحتياجات الأسر الضرورية، والتخفيف من العواقب الإنسانية الراهنة، جراء انتهاكات ميليشيات الحوثي الموالية لإيران.

ووزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أكثر من 64 ألف سلة غذائية على أهالي 29 مديرية ومنطقة تابعة لتسع محافظات يمنية، هي: عدن والضالع وأبين ولحج والحديدة وحضرموت وشبوة وتعز وأرخبيل سقطرى، وذلك في إطار الدعم الإماراتي المستمر للأشقاء في اليمن، من أجل تطبيع الأوضاع، ورفع المعاناة عن كاهل سكان المناطق المحررة، بعد حصار ميليشيات الحوثي.

وقال مدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن، سعيد الكعبي، إن الفرق الإغاثية الميدانية التابعة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي تواصل مد جسور المساعدات الإنسانية، وتقديم يد العون والمساندة للأسر اليمنية، التي تعاني ظروفاً صعبة جراء الوضع الإنساني الراهن، مؤكداً استمرار توزيع المساعدات الإغاثية على أهالي المناطق المحررة بالمحافظات اليمنية كافة، بما يضمن توفير متطلباتهم التي تعينهم على مواجهة الظروف الصعبة.