تخوّف أميركي إزاء هجمات الحوثيين ضد الشعب اليمني

المصدر: واشنطن - وكالات

أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن ميليشيات الحوثي الانقلابية نفذت العديد من الهجمات ضد الشعب اليمني. وقالت الناطقة باسم الخارجية الأميركية، هيذر نويرت: «لدينا مخاوف بشأن ما يفعله الحوثيون في اليمن. لقد قاموا بالعديد من الهجمات ضد الشعب اليمني».

وأضافت: «لقد رأينا ما حدث في ميناء الحديدة، وعدم القدرة على التدفق الحر للبضائع القادمة»، حسب ما نشر الحساب الرسمي للخارجية الأميركية على «تويتر». وأكدت نويرت أنه للمملكة العربية السعودية الحق في التصدي لهجمات ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وشددت على أن «بلادها ستعالج بشكل شامل سلوك النظام الإيراني المزعزع للاستقرار، ليس فقط برنامجها النووي، بل برنامجها الصاروخي، ودعمها للإرهاب، وسلوكها الإقليمي الخبيث».