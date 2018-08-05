الإمارات تدعم جهود الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي في اليمن

المصدر: أبوظبي - وام

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور بن محمد قرقاش، خلال استقباله مبعوث السويد إلى ليبيا واليمن سعادة بيتر سيمنبي، دعم دولة الإمارات الثابت للجهود السياسية التي تقودها الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي في اليمن.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد الخميس الماضي، بحث آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الليبية واليمنية، والجهود التي تقوم بها قوات دعم الشرعية في محافظة الحديدة اليمنية.

وأكد قرقاش دعم دولة الإمارات الثابت للجهود السياسية التي تقودها الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي في اليمن. وقال: إن «موقف دولة الإمارات في دعمها لهذه الجهود مبدئي وأساسي، وينبع من قناعة راسخة بأن الحل في اليمن إطاره المسار السياسي المبني على المرجعيات الخليجية والدولية».

ولفت إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تدرك حجم المعاناة الإنسانية التي تسبب فيها التمرد الحوثي، حيث انقلب على المسار السياسي ولجأ الى استخدام القوة والعنف للسيطرة على الدولة.