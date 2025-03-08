الكويت.. تخفيف عقوبة المؤبد إلى السجن 20 عاماً

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، مساء أمس، صدور قرار بتخفيف عقوبة الحكم المؤبد في البلاد لتصبح 20 عاما بدلا من الحبس مدى الحياة.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" "أصدر رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف قرارًا بتشكيل لجنة مختصة لفحص ملفات المحكوم عليهم بعقوبة الحبس المؤبد وتخفيف مدة العقوبة لتكون 20 عامًا، بدلاً من أن تستمر مدى الحياة مقترنة بالأشغال الشاقة الدائمة".

ودعا الوزير "قيادات المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام لحصر أسماء النزلاء الذين تنطبق عليهم الشروط، قبل 3 أشهر من استكمالهم مدة الـ20 عاما، ودراستها على وجه السرعة".

وأوضحت الوزارة أن ذلك جاء بناء على توجيهات أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وأشار وزير الداخلية الكويتي إلى أن "الخطوة تأتي ضمن رؤية الكويت لتعزيز النهج الإصلاحي والتأهيلي داخل المؤسسات الإصلاحية، وتحقيق التوازن بين تنفيذ العقوبة وتحقيق العدالة الجنائية، مع منح الفرصة للنزلاء لإعادة بناء حياتهم والاندماج في المجتمع بعد قضاء مدة محكوميتهم".