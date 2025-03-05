تعليق صادم من إلهام شاهين عن بشار الأسد: "لا أعتبره مجرماً"

في مقابلة تلفزيونية عبر برنامج "سابع سما" المصري، أدلت الفنانة المصرية إلهام شاهين بتصريحات مثيرة للجدل حول الرئيس السوري السابق بشار الأسد، حيث أكدت أنها لا تعتبره مجرما، معربة عن شكوكها بشأن صحة مشاهد التعذيب والسجون التي تم تداولها في وسائل الإعلام.

وقالت شاهين في المقابلة: "الله أعلم بالحقيقة، هناك روايات متناقضة، ولا أستطيع الجزم بصحة أي منها"، مضيفة أنها شاهدت سابقا حالات تمثيل وفبركة، مما يجعلها غير قادرة على تصديق أي طرف بشكل قاطع.

كما أوضحت سبب دعمها للأسد، قائلة: "ساندته لأنه كان يحارب الإرهاب، وأي رئيس يحارب الإرهاب سأكون في صفه"، مشيرة إلى أن سورية كانت تضم مقاتلين من 35 جنسية مختلفة تم تمويلهم للقتال داخل البلاد.

أما عن موقفها من سقوط الأنظمة، علّقت بقولها: "عند سقوط بشار الأسد لم أفعل شيئا، فالعالم يتغير ونحن نشاهد"، مؤكدة أن رحيل أي رئيس هو أمر طبيعي، ولا أحد يستمتع بالبقاء في السلطة إلى الأبد.